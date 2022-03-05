Кулеба допустил возможность переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В то же время, по словам украинского министра, пока нет информации о подтверждении российской стороной согласия на переговоры глав МИД в Турции по предложению турецкой стороны, сообщает Новое время.

Об этом глава украинской дипломатии сказал в совместном эфире украинских телеканалов

"Мне неизвестно о том, чтобы Сергей Лавров подтвердил свое согласие на эту встречу [в Турции]. У меня сегодня будет разговор с турецким коллегой, мы обсудим" , — сказал Кулеба.

Он добавил, что уже существует переговорный трек с участием украинской и российской делегаций, встречающихся на территории Беларуси.

"Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться" , — подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 4 марта предложил провести встречу глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова на дипломатическом форуме в Анталии, который должен пройти 11-13 марта.