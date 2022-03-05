В СНБО сообщили о расколе в окружении Путина

Шесть олигархов из окружения президента России Владимира Путина выступили против его войны с Украиной, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на странице Центра противодействия дезинформации СНБО в Twitter.

"Уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд. публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд" , — говорится в сообщении.

Напомним, в итальянском Сан-Ремо арестовали яхту Lena стоимостью 50 млн евро, принадлежащую владельцу частной инвестиционной группы Volga Group Геннадию Тимченко. Также вблизи Сан-Ремо арестовали 65-метровую яхту Lady M совладельца ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова (№1 в списке Forbes за прошлый год). Под арест попала и Villa Lazzareschi Олега Савченко стоимостью 3 миллиона евро в провинции Лукка в Тоскане.

Кроме того, итальянская полиция арестовала виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо.

Также к мирным переговорам с Украиной призвал владелец холдинга "Базовый элемент" Олег Дерипаска. Подобную позицию занял еще один российский олигарх, совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман.