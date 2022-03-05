ОГА: Кадыровцы захватили психоневрологический интернат в Бородянке

Оккупанты прикрываются мирным населением, сообщает Сегодня.

В Бородянке Киевской области кадыровцы захватили психоневрологический интернат, взяв в заложники сотни пациентов и персонал.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.

"Из Бородянки поступила информация, что сегодня на территорию тамошнего психоневрологического интерната вошло подразделение рашистских кадыровцев! Они заминировали все подходы к интернату и теперь оттуда ведут артиллерийский огонь по позициям украинской армии" , – пишет он.

По словам Кулебы, по предварительным данным, в настоящее время в заведении находится более 500 пациентов, из которых почти 100 – лежачие.

"Все они вместе с персоналом – заложники нелюдей" , – подчеркнул глава ОГА.

Как отметил Кулеба, враг "ведет войну по всем фронтам, прикрывается мирным населением, детьми и больными".