ОГА: Кадыровцы захватили психоневрологический интернат в Бородянке
Оккупанты прикрываются мирным населением, сообщает Сегодня.
В Бородянке Киевской области кадыровцы захватили психоневрологический интернат, взяв в заложники сотни пациентов и персонал.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.
"Из Бородянки поступила информация, что сегодня на территорию тамошнего психоневрологического интерната вошло подразделение рашистских кадыровцев! Они заминировали все подходы к интернату и теперь оттуда ведут артиллерийский огонь по позициям украинской армии", – пишет он.
По словам Кулебы, по предварительным данным, в настоящее время в заведении находится более 500 пациентов, из которых почти 100 – лежачие.
"Все они вместе с персоналом – заложники нелюдей", – подчеркнул глава ОГА.
Как отметил Кулеба, враг "ведет войну по всем фронтам, прикрывается мирным населением, детьми и больными".
"Сейчас проверяем эту новость на подлинность. Если информация подтвердится, это станет еще одним фактом в ряде военных преступлений российского оккупанта. Ведь последние дни интернат был укрытием и для местных жителей", – заявил он.