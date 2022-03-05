"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу
В Украине уже десятый день идет война. Поэтому страна старается всеми возможными способами эвакуировать людей. В частности, Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу, сообщает РБК-Украина.
Как известно, многие беженцы едут за границу, большинство - в Польшу.
Поэтому Укрзализныця постоянно назначает дополнительные поезда:
- Поезд №939/940 Харьков – Хелм отправится в рейс 5 марта в 17:00;
- 6 марта отправятся на Хелм поезда №918/919 из Запорожья (в 11:00) и №902/903 из Днепр (9:00);
- Кроме того, в состав поезда №67/68 Киев – Хелм включается группа вагонов сообщением Львов – Хелм. Рейс будет отправляться 5 и 6 марта в 19:13.