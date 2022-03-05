В Украине уже десятый день идет война. Поэтому страна старается всеми возможными способами эвакуировать людей. В частности, Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу, сообщает РБК-Украина.

Как известно, многие беженцы едут за границу, большинство - в Польшу.

Поэтому Укрзализныця постоянно назначает дополнительные поезда: