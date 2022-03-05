Ритейлеры Украины призвали все международные компании уйти с рынка России

Из-за вторжения России, которое длится уже десятый день, украинские ритейлеры просят все международные компании уйти с российского рынка. Чтобы не финансировать государственный терроризм, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации ритейлеров.

"Вызывает недоразумение и недоумение позиция некоторых международных компаний, которые несмотря на введение санкций США и Европейского союза, приняли решение о дальнейшей работе своих предприятий на территории государства-агрессора, а значит - о финансировании терроризма. Такая позиция свидетельствует о приоритетности собственной выгоды, а не о человеческой жизни и безопасности европейских стран" , - говорится в обращении.

Таким образом, представители украинского бизнеса требуют от производителей и поставщиков продуктов питания, бытовых товаров, легкой промышленности и других товаров и изделий закрыть производство, прекратить продажи, также вести любой другой бизнес на территории РФ.