В России отключат Photoshop и другие программы Adobe

Компания Adobe (Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) прекращает продажи своих сервисов в России. Уже оплаченные лицензии продержатся до конца срока действия, но продлить их уже будет невозможно, сообщает Обозреватель.

Для покупки программы будут недоступны. Об этом заявил генеральный директор Adobe Шантану Нарайен. Такое решение в компании приняли, чтобы наказать Россию за военное вторжение в Украину, говорится в корпоративном блоге Нарайена.

"В течение последних нескольких дней мы продолжали быть свидетелями неспровоцированных нападений на Украину и трагической гибели невинных людей. Образы ужасающие и душераздирающие. Поскольку мы видим, как разворачивается эта трагедия, мы считаем, что несем ответственность за то, чтобы наши продукты и услуги не использовались для поддержки этой незаконной войны" , – заявил глава Adobe.

Также компания решила оказать Украине гуманитарную поддержку. На это Adobe Foundation выделил серию грантов, в сумме более 1 млн долларов. Средства направят на медицинскую помощь и транспортные потребности беженцев.

"Фонд также предоставит инвестиции организациям, которые поддерживают журналистов и фотожурналистов на местах в рамках нашей приверженности борьбе с дезинформацией" , – добавили в Adobe.

При этом целый ряд крупных компаний все еще продолжает работу в РФ. Украинцев и жителей других стран призывают к масштабному бойкоту их продукции.