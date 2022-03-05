ОГА: оккупанты открыли огонь по мирным людям на Луганщине

Российские войска открыли огонь по мирным протестующим в Новопскове Луганской области. Ранены три человека, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в Facebook глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Люди пытались остановить россиян, открывших огонь по безоружному населению. Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся от настоящих зверей. Им безразлично, кто напротив, враг совершенно нет здравого смысла и жалости" , — сообщил он.

Напомним, митинги против оккупантов сегодня проходят во многих городах Украины, которые временно оказались под контролем войск РФ. Так, в Херсоне на площади Свободы в центре города начался митинг под украинскими флагами против российских оккупантов.

В оккупированном Бердянске утром 5 марта украинцы вышли на митинг против российских агрессоров и массово отказываются принимать от них так называемую "гуманитарную помощь"