ОГА: на Николаев летят российские бомбардировщики: воздушная тревога

В Николаев из оккупированного Крыма вылетели российские бомбардировщики Ту-22. В городе объявлена воздушная тревога, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

"С 19:00 воздушная тревога! Не успокоятся орки!" Ту-22 бомбардировщики будут пролетать!", — написал Ким.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины выбили из Николаева российских оккупантов и захватили много вражеской техники.

В то же время, Николаев обстреляли реактивной артиллерией, местных жителей просят оставаться в укрытиях.