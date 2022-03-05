Из Беларуси массово начинают уезжать мужчины, — МВД
В Министерстве внутренних дел Украины есть информация о том, что из Беларуси массово начинают выезжать мужчины, сообщает Укринформ.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
"Очень важная новость. В Беларуси, по нашим данным, начался массовый выезд мужчин за границу. В Беларуси, в принципе, мужчины начинают бояться, что Лукашенко может все же начать отправлять войска в Украину. То есть, в Беларуси начинается паника. И чем больше этой паники будет, тем меньше вероятность того, что Лукашенко, даже теоретически, решится двигаться в сторону Украины", — сказал Денисенко.
Он также напомнил, что украинские военные разбили российские части под Харьковом, "отбросили" россиян под Николаевом и сбили 4 их вертолета. Кроме того, под Черниговом сбили самолет РФ и задержали известного российского летчика, который в свое время был приглашен на обед к президенту Сирии Башару Асаду.
"Он катапультировался, его сейчас допрашивает СБУ. Он рассказывал на камеру, что не знал, что бомбит гражданские дома и мирные города", — отметил Денисенко.