Россию и Беларусь исключили из Международного союза железных дорог - Мининфраструктуры

Российскую РЖД и "Біларуську чыгунку" Международный союз железных дорог (UIC) отстранил от участия в организации, пока будет продолжаться агрессия против Украины. Соответствующее письмо от UIC получило Министерство инфраструктуры Украины, сообщает Обозреватель.

Как сообщает Мининфраструктуры в Telegram, в UIC следят за ситуацией и выражают солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена.

"2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 самых крупных и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма" , – говорится в посте.

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже. Членами UIC являются 204 организации.