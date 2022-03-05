Бренды Louis Vuitton, Chanel, Gucci и другие покидают Россию

Главные мировые бренды – Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и другие – уходят с российского рынка из-за военного вторжения РФ в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом группа компаний Kering, в которую входят бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Girard-Perregaux, Jean Richard, Qeelin, Pomellato, Dodo, Ulysse Nardin, Lindberg, сообщила в Twitter.

"В связи с растущими опасениями относительно текущей ситуации в Европе, Kering временно закрывает в России магазины своих Домов, которыми группа управляет непосредственно в стране" , – говорится в сообщении.

Due to growing concerns regarding the current situation in Europe, Kering is temporarily closing its stores in Russia for its Houses that the Group operates directly in the country. pic.twitter.com/MrbCiHRc9N — Kering (@KeringGroup) March 4, 2022

Как сообщалось, утром 24 февраля войска Российской Федерации по приказу Владимира Путина приступили к новому вторжению в Украину сразу по нескольким направлениям. Однако блицкриг не состоялся и ВСУ удалось сдержать противника, уничтожив с начала наступления 9 тыс. солдат, 217 танков, 900 бронемашины, 90 артиллерийских систем, 11 средств ПВО, 42 РСЗО, 60 цистерн с топливом, 3 БПЛА, 2 корабля, вертолетов, 374 военных автомобилей.