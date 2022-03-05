В Анкаре и Буэнос-Айресе проходят митинги в поддержку Украины

Остановить войну и Путина, закрыть небо над Украиной, объявить бойкот России – с такими требованиями вот уже который день подряд на митинги собираются люди по всему миру. В том числе акции протеста проходят в столице Турции Анкаре и столице Аргентины Буэнос-Айресе, сообщает Обозреватель.

В Анкаре митинг проходит на площади Улус. Среди участников – около 500 турок, украинцев, крымских татар. В руках у протестующих – флаги и плакаты с антивоенными слоганами. Люди скандируют "Путин, убирайся", "Украина понад усе", "Слава Украине – смерть ворогам", а также исполняют гимн Украины.

Митинг в Анкаре. Источник: Пресс-служба ОП

Митинг в Анкаре. Источник: Пресс-служба ОП

Митинг в Анкаре. Источник: Пресс-служба ОП

Митинг в Анкаре. Источник: Пресс-служба ОП

Митинг в Анкаре. Источник: Пресс-служба ОП

В столице Аргентины митинг прошел прямо перед зданием посольства России. Он стал уже не первым по счету – люди собираются здесь ежедневно, чтобы поддержать нашу страну и остановить войну.

Митинг в Буэнос-Айресе. Источник: Пресс-служба ОП

Протестующие принесли с собой много украинских флагов, лампадки, развесили на заборе плакаты и красные ладони, вырезанные из бумаги – как символ запачканных кровью рук Путина.