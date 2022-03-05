Эрдоган передал Путину слова Зеленского о готовности к переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с Владимиром Путиным передал ему слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил советник Эрдогана Ибрагим Калин со ссылкой на TRT Haber.

Калин рассказал, что во время телефонного разговора президентов Турции и Украины Зеленский еще раз заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.

"Президент (Эрдоган, — ред.) уже передал это сообщение Путину. Мы продолжим работу в этом направлении. Такая встреча безусловно положительно повлияет на предотвращение войны, укрощение насилия и уменьшение количества жертв. Как Турция, мы готовы внести свой вклад" , — сказал Калин.

Напомним, президент Владимир Зеленский дал согласие на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции.

Раинеш сообщалось, что 6 марта Эрдоган поговорит с Путиным и попытается склонить к переговорам с Зеленским.