IBM полностью покидает российский рынок - Федоров
Американский технологический гигант IBM покидает российский рынок в связи с агрессией Кремля против Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"IBM полностью выходит с российского рынка. Спасибо за поддержку мира! А как Россия представляет себя без software и hardware от IBM?!" – говорится в сообщении министра.
Напомним, мировые экспортеры компьютерных чипов начали выполнять американские санкции против России 27 февраля.