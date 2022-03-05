IBM полностью покидает российский рынок - Федоров

Американский технологический гигант IBM покидает российский рынок в связи с агрессией Кремля против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"IBM полностью выходит с российского рынка. Спасибо за поддержку мира! А как Россия представляет себя без software и hardware от IBM?!" – говорится в сообщении министра .

Напомним, мировые экспортеры компьютерных чипов начали выполнять американские санкции против России 27 февраля.