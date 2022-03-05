В Китае витиевато высказались о войне России в Украине

Китай призывает Украину и Россию к прямым переговорам на фоне агрессии Кремля в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И со ссылкой на МИД Китая,

В частности, Ван И заявил, что ситуация в Украине дошла до такого состояния, которого не хочет видеть китайская сторона,

"Украинский вопрос сложный и запутанный, он связан не только с базовыми нормами международных отношений, но и с интересами безопасности всех сторон, необходимо сосредоточить внимание не только на решении нынешнего кризиса, но и на долгосрочный мир и стабильность в регионе" , — сказал китайский министр.

В связи с этим, КНР призывает уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также настаивает на мирном урегулировании споров посредством диалога.