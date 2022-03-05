В Китае витиевато высказались о войне России в Украине
Китай призывает Украину и Россию к прямым переговорам на фоне агрессии Кремля в Украине, сообщает Деловая столица.
Об этом в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И со ссылкой на МИД Китая,
В частности, Ван И заявил, что ситуация в Украине дошла до такого состояния, которого не хочет видеть китайская сторона,
"Украинский вопрос сложный и запутанный, он связан не только с базовыми нормами международных отношений, но и с интересами безопасности всех сторон, необходимо сосредоточить внимание не только на решении нынешнего кризиса, но и на долгосрочный мир и стабильность в регионе", — сказал китайский министр.
В связи с этим, КНР призывает уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также настаивает на мирном урегулировании споров посредством диалога.
"Мы также призываем США, НАТО, Европейский союз и Россию вести равноправный диалог, противостоять противоречий и проблем, которые накопились за эти годы, обратить внимание на негативное влияние расширения НАТО на восток на обстановку безопасности России и стремиться к созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой среды безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности", — добавил глава МИД Китая в разговоре с коллегой из США.