Байден к россиянам – я не верю, что вы хотите этой войны
Президент США Джо Байден разместил короткое обращение к гражданам РФ из-за ее агрессии против Украины, сообщает Украинская правда.
Обращение размещено на twitter-странице Госдепа.
"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", - пишет Джо Байден.
Напомним, что подавляющее большинство американцев считает, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть и газ и сотрудничать с НАТО над созданием "зоны, запретной для полетов" для защиты Украины от российских авиаударов.