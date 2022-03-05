Байден к россиянам: я не верю, что вы хотите этой войны

Президент США Джо Байден разместил короткое обращение к гражданам РФ из-за ее агрессии против Украины, сообщает Украинская правда.

Обращение размещено на twitter-странице Госдепа.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения" , - пишет Джо Байден.

.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0 — Department of State (@StateDept) March 5, 2022

Напомним, что подавляющее большинство американцев считает, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть и газ и сотрудничать с НАТО над созданием "зоны, запретной для полетов" для защиты Украины от российских авиаударов.