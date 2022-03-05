СНБО запустил сайт для поиска российских пленных

Аппарат СНБО Украины запустил сайт Оккупант, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года, сообщает Новое время.

Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия дезинформации.

Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных.

Кроме того, с помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Минобороны Украины.

В сообщении отмечается, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) — в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях.

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