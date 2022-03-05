В Украине за 10 дней войны погибли 35 детей — омбудсмен

Россия продолжает обстреливать гражданское население в Украине. За 10 дней войны погибли 35 детей, сообщила в эфире Радио НВ Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Новое время.

“На 18:00 (5 марта) уже 35 детей погибли. Враг бьет и бьет. 71 ребенок нуждается в медицинской помощи. Закройте, пожалуйста, небо над Украиной! Тогда наши украинцы не будут умирать! Мы очень просим это сделать НАТО, государства, входящие в Альянс", - призвала Денисова .

Еще по состоянию на 2 марта омбудсмен сообщала, что погиб 21 ребенок и 55 детей пострадали.

4 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала вторжения в Украину военные РФ ранили более 800 детей.

Жертвы среди несовершеннолетних были уже в первый день нападения России.