На Луганщине оккупанты используют пехоту как "пушечное мясо", ㅡ штаб ООС

Штаб Операции объединенных сил сообщил, что в Луганской области, вдоль всей линии боевого столкновения, российские оккупанты под прикрытием танков начали атаки пехоты. Украинские защитники дают отпор, но, несмотря на значительные потери, оккупанты сотнями бросают в бой людей: весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении штаба.

5 марта в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставили более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть ㅡ с попаснянского направления.

В штабе указывают, что в основном они в тяжелом состоянии: многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест оккупантов, получивших незначительные телесные повреждения (например, контузии или легкие ранения), даже не принимают в медучреждение.

После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для ведения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса", говорят в штабе.

"Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути для дезертирства. Таково реальное лицо "русского мира" ㅡ горе, страх и смерть, которые несут с собой "освободители" из России", ㅡ говорится в сообщении .

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина победит в войне с Россией. Однако цена этой победы будет зависеть от помощи, которую партнеры смогут предоставить.