Спутниковая система Starlink прибыла в Киев, - Кличко
Партия устройств глобальной спутниковой системы Starlink приехала в Киев, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.
"Два Starlink предоставило Минцифры. О десяти мы с Владимиром (Кличко) договорились с международными партнерами и друзьями. Starlink будет работать для обеспечения работы критической инфраструктуры города и обороны столицы", - сообщил глава Киева.
Starlink использует созвездие спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле.
В частности, основная цель сервиса – принести быстрый интернет в труднодоступные районы. Поэтому сейчас любой человек из 25 стран, где доступна услуга, может его подключить.
Напомним, ранее Илон Маск ответил на просьбу Михаил Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.
После этого в Украину прибыла первая партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета.