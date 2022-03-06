Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность в России

Карты Visa и Mastercard в ближайшие дни будут работать по новым правилам. Выпущенные ранее – только на территории России, а в других странах – нет, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Об этом говорится в пресс-релизах компаний.

Сообщается, что компания Visa приостанавливает свою деятельность в России и в ближайшие дни намерена прекратить все трансакции.

Это означает, что выпущенные в России карты не будут работать за ее пределами, а выпущенные карты за пределами России — не будут работать в России. Внутри страны карты, выпущенные ранее российскими банками, продолжат работать.

Аналогичное решение приняли и в Mastercard.

"Выпущенные в России карты больше не будут поддерживаться сетью Mastercard, а карты Mastercard, выпущенные за границей, не будут работать в торговых точках и банкоматах в России" , - разъяснила компания.

Также картами, которые выпущены на территории России, нельзя будет оплатить товары в интернет-магазинах.