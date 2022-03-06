Генштаб: противник деморализован и несет большие потери

Вооруженные силы Украины и подразделения Сил территориальной обороны ведут упорные бои с российскими оккупантами. Войска РФ пытаются продолжить наступление, но имеют большие потери в вооружении, технике, личном составе и деморализованы из-за сопротивления украинцев, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 воскресенья, 6 марта.

Операция группировки сил обороны продолжается в пределах Южной, Восточной и Северной операционных. Ее цель — отразить наступление российских войск, нанести им максимальные потери и предотвратить дальнейшее вторжение.

Основные усилия в восточной части Донецкого операционного района направлены на оборону Мариуполя и нанесение огневого поражения превосходящим силам противника. Остальные группировки ведут бои на Слобожанском и в восточной части Таврического направлений.

В частности, подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования морских портов на Черном море. В Николаевской области спланировали и реализовали захват значительного количества бронированной и автомобильной российской техники.

"На других направлениях части и подразделения ВСУ проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника" , — рассказали в Генштабе.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных сил сосредоточила усилия на отражении ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных объектов Украины и группировок войск.

Сейчас потери авиационной техники оккупационных войск РФ составляют 88 самолетов и вертолетов. Украинские военные нашли некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили. Им оказали медицинскую помощь, они дают показания о военных преступлениях российской армии, отметили в Генштабе.