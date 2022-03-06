Премьер Израиля поговорил с Зеленским после визита к Путину
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после своего необъявленного визита в Москву и разговора с Владимиром Путиным, сообщает Деловая столица.
Об этом президент Зеленский заявил в Twitter.
"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог", — написал Зеленский.
Напомним, вчера вечером премьер-министр Израиля Нафтали Беннет неожиданно прибыл с необъявленным визитом в Москву и провел двухчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины. Официальные заявления после переговоров лидеры не сделали.