ГСЧС: в Житомирской области в результате обстрелов разрушены десятки домов

В городе Овруч Житомирской области в результате обстрела со стороны российских оккупантов было повреждено более 15 жилых домов, из них пять — уничтожено полностью, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и две единицы техники.

Спасатели продолжают работу.

Также ракетный удар был нанесен по городу Коростень, погиб один человек, двое ранены.