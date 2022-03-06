Зеленский обсудил с Байденом поддержку Украины и санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, в котором говорилось о финансовой поддержке Украины и новых санкциях против РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский заявил в Twitter.

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ" , — написал президент.