Зеленский обсудил с Байденом поддержку Украины и санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, в котором говорилось о финансовой поддержке Украины и новых санкциях против РФ, сообщает Деловая столица.
Об этом Зеленский заявил в Twitter.
"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", — написал президент.