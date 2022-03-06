Генштаб заявил о потерях войск РФ: более 11 тысяч человек

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных на 11 день войны. С 24 февраля число убитых российских оккупантов составляет более 11 тысяч человек, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

личного состава - более 11 тысяч человек,

танков - 285,

боевых бронированных машин - 985,

артиллерийских систем - 109,

РСЗО (реактивная система залпового огня) - 50,

средства ПВО - 21,

самолетов - 44,

вертолетов - 48,

автомобильной техники - 447,

легкие скоростные катера - 2,

цистерн с ГСМ - 60,

беспилотники оперативно-тактического уровня - 4.