Генштаб заявил о потерях войск РФ: более 11 тысяч человек

Генштаб заявил о потерях войск РФ: более 11 тысяч человек
Фото: Facebook

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных на 11 день войны. С 24 февраля число убитых российских оккупантов составляет более 11 тысяч человек, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - более 11 тысяч человек,
  • танков - 285,
  • боевых бронированных машин - 985,
  • артиллерийских систем - 109,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 50,
  • средства ПВО - 21,
  • самолетов - 44,
  • вертолетов - 48,
  • автомобильной техники - 447,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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