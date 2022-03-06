Генштаб заявил о потерях войск РФ: более 11 тысяч человек
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных на 11 день войны. С 24 февраля число убитых российских оккупантов составляет более 11 тысяч человек, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:
- личного состава - более 11 тысяч человек,
- танков - 285,
- боевых бронированных машин - 985,
- артиллерийских систем - 109,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) - 50,
- средства ПВО - 21,
- самолетов - 44,
- вертолетов - 48,
- автомобильной техники - 447,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ - 60,
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.