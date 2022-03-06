Горсовет: РФ беспощадно обстреливает жилые районы Бучи

По состоянию на одиннадцатый день войны России против Украины город Буча Киевской области находится в российской осаде. Противник постоянно обстреливает жилые кварталы, местные власти просят помощи в эвакуации людей, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении местного городского совета.

"Враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы Бучи: каждые сутки - борьба за выживание. Бучанская община несколько суток без света, тепла, связи, интернета. Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций" , - говорится в заявлении.

Также сообщается, что жители города просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Большое количество людей прячутся в подвалах.