Глава ОГА: эвакуация в Мариуполе начнется с 12:00

Эвакуация мирного населения из Мариуполя начнется в 12:00 6 марта, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной (государственной) администрации Павел Кириленко.

"Сегодня (6 марта – ред.) с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розивка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье" , – говорится в сообщении.

Эвакуация населения будет проходить из трех точек муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);

Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Также передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами).

Сообщается, что в голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста.

Глава Донецкой ОВА призвал выезжающих из города водителей максимально способствовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей, заполнять транспорт максимально.

Он также подчеркнул, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.

Дополнительно уведомлять жителей города будет полиция.