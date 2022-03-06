Штаб ООС: российские войска продолжают обстреливать Изюм

Российские захватчики продолжают обстреливать город Изюм в Харьковской области. В ночь на 6 марта оккупанты не прекращали артиллерийский обстрел, а также совершили несколько авианалетов, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что российские войска силами до 2 батальонных тактических групп пытаются любым образом захватить город, потому обстреливают жилые кварталы.

"Захватчики практически всю ночь вели огонь по городу из артиллерийских систем, а также совершили несколько авианалетов. Ракеты и бомбы попали и в центральные районы Изюма" ,- говорится в сообщении.

Пока нет информации о жертвах и пострадавших. Эти данные уточняются.