Штаб ООС: российские войска продолжают обстреливать Изюм
Российские захватчики продолжают обстреливать город Изюм в Харьковской области. В ночь на 6 марта оккупанты не прекращали артиллерийский обстрел, а также совершили несколько авианалетов, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.
Отмечается, что российские войска силами до 2 батальонных тактических групп пытаются любым образом захватить город, потому обстреливают жилые кварталы.
"Захватчики практически всю ночь вели огонь по городу из артиллерийских систем, а также совершили несколько авианалетов. Ракеты и бомбы попали и в центральные районы Изюма",- говорится в сообщении.
Пока нет информации о жертвах и пострадавших. Эти данные уточняются.