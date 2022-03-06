Арестович: у РФ почти закончились "Калибры", но еще много "Искандеров"

Россия использовала около 90% крылатых ракет с начала войны против Украины. Но у оккупантов есть еще "Искандеры", которые, вероятно, будут запускаться с территории Беларуси, сообщает Сегодня.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Надо понимать, что "Калибры" россиян, то есть крылатые ракеты, почти иссякли – думаю, 90% "Калибров" выстрелены по территории Украины. У них сейчас остались в основном системы "Искандер" и "Точки-У". "Искандеров" они использовали не более 30%, то есть думаю, что стрелять они будут еще долго, в том числе с территории Беларуси. Они это делают, фактически держа в заложниках режим Лукашенко и народ Беларуси" , – сказал Арестович.

Он уточнил, что на данный момент белорусская армия не используется против Украины, но их военные находятся на границе с нашей страной.

"Но территория Беларуси используется по полной: туда заходят российская войска, используется вся система военных аэродромов для бомбардировок Украины" , – подчеркнул советник главы ОПУ.

Также Арестович прокомментировал информацию об отставке начальника Генштаба Беларуси, который якобы отказался воевать с Украиной.