Резников: Украина переходит в контратаки, враг бросает технику
Украина продолжает давать отпор российским оккупантам. Вооруженные силы Украины, терроборона, добровольцы, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну, сообщает Сегодня.
Про это заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
В частности, министр заявил, что ситуация на позициях контролируемая.
"Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш герой не будет забыт. Как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца бесценна! На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия", – написал он.
По его словам, Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско, но это время уже близко.
"Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам. Все больше случаев нежелания воевать", – заявил министр.
Алексей Резников отметил, что враг продолжает нести существенные потери:
"Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на предстоящем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо на Украину – наша армия делает свое дело и уничтожает врага".
В то же время в Киеве и Харькове российские оккупанты были остановлены, Николаеве – отброшены.
"Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже", – утверждает Резников.
Министр заявил, что Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира:
"Украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой собственной жизни, пока вы сомневаетесь закрывать небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа "великой россии". И весь мир должен перестать! Мы боремся изо всех сил. Победа близко! Победа, как и правда, за нами! Слава Украине!", – добавил он.