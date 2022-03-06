ОГА: Российские войска танками атакуют Николаев

Российские войска атакуют танками Николаев, заявил глава областной военной (государственной) администрации Виталий Ким, сообщает Украинская правда.

Он сообщил, что ВСУ и оккупанты вступили в бой.

Ранее власти Николаевской области призывали﻿жителей не поднимать неразорвавшиеся боеприпасы и их осколки – подобные вещи уже привели к смерти молодого парня.

Глава областной военной администрации призвал всех, кто видит боеприпасы или их части на улице, – вызывать спасателей.

Ким также сообщил, что, по данным разведки, противник очень деморализован, "бежит обратно в штабы свои, а там их выпихивают обратно".

По словам главы ОВА, сейчас настало время гнать российские войска дальше, а их технику, которая осталась в полях, нужно забирать себе как компенсацию.