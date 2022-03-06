Зеленский призвал россиян бороться за мир в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан России не молчать и проявить свою позицию, борясь за собственную свободу и мир в Украине, сообщает Новое время.

Об этом он сказал во время обращения в воскресенье, 6 марта.

Зеленский подчеркнул, что украинцы уже добыли в борьбе свое будущее, но борются "за наше сегодня, воюют за то, где пройдет граница". Россияне, по его словам, делают такой же выбор прямо сейчас.

"В эти дни. В эти часы. Между жизнью и рабством. Сегодня. Завтра. В ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира!