Зеленский призвал россиян бороться за мир в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан России не молчать и проявить свою позицию, борясь за собственную свободу и мир в Украине, сообщает Новое время.
Об этом он сказал во время обращения в воскресенье, 6 марта.
Зеленский подчеркнул, что украинцы уже добыли в борьбе свое будущее, но борются "за наше сегодня, воюют за то, где пройдет граница". Россияне, по его словам, делают такой же выбор прямо сейчас.
"В эти дни. В эти часы. Между жизнью и рабством. Сегодня. Завтра. В ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира!
Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии", — сказал Зеленский.