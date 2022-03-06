Генштаб: РФ концентрирует действия на юге для лишения Украины выхода к морю

Оккупационные войска РФ продолжают наступательную операцию против Украины и сосредоточили усилия на попытке оцепления Киева, Харькова, Чернигова, Николаева и на выходе к административным границам Луганской и Донецкой областей, а также созданию сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях, с целью лишения Украины выхода в Черное и Азовское море. Захватчики израсходовали почти все основные резервы и осуществляют подготовку к отправке дополнительных подразделений из состава восточного, центрального и западного военных округов" , — говорится в сообщении.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и частично Таврическом операционных районах. Группировка Объединенных сил осуществляет оборонную операцию на Донецком направлении. На Слобожанском направлении механизированные части ВСУ обороняют Харьков и Ахтырку, также идет оборона Чернигова. Группировка сил и средств обороны Киева продолжает держать определенные рубежи и вести бои с целью удержания важных районов обороны на угрожающих направлениях.

В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных сил ВСУ отражает ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения противника, сосредотачивает усилия на противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.