Синегубов: над Харьковом сбили российский штурмовик

Утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации — штурмовик Су-25, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника" , — отметил он.

По его словам, вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически осуществляют бомбардировку кварталов города с мирными жителями.