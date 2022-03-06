В РФ на акциях против войны с Украиной задержаны сотни людей

Во многих российских городах в воскресенье, 6 марта, проходят акции протеста против вторжения России на территорию Украины. По последним данным, задержано уже около одной тысячи человек в 28 городах, сообщает Deutsche Welle.

Массовая акция протеста ожидается 6 марта и в Москве. По сообщениям пользователей соцсетей, на Манежной площади дежурят более 20 автобусов полиции. Полицейские выборочно проверяют у прохожих документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход.

В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие, после чего полиция начала задержания. В Иркутске собравшиеся пошли маршем с песней "Пусть всегда будет солнце". Задержано несколько человек. В одном только Новосибирске полиция задержала почти 100 человек, включая журналистов.

Сообщается также о протестных акциях и пикетах в Томске, Перми, Екатеринбурге и многих других городах. В Санкт-Петербурге художники вышли на улицу и стали писать картины, используя цвета украинского флага. Сотрудники ОМОНа дежурят у Гостиного двора. Автобусы для задержанных стоят на Думской улице.