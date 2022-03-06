Зеленский: ракетный удар уничтожил аэропорт Винница
Президент Владимир Зеленский заявил, что аэропорт в Виннице уничтожен ракетным ударом. Было выпущено 8 ракет, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
Он в очередной раз призвал Запад закрыть небо над Украиной. По его словам, западные политики также несут ответственность за уничтожение украинских городов и инфраструктурных объектов.
Информацию о ракетном ударе подтвердили также в Винницкой областной военной администрации.
"Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетных обстрелов, в район Гавришевки было попадание в военный объект", – сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Сообщается, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Винница. Есть сильная вспышка огня. Вероятно, начался пожар. О пострадавших пока не сообщается.
В результате взрывов произошел пожар. В настоящее время работают службы ГСЧС.