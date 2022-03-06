Минобороны: на Мариупольском направлении украинские военные осуществили контратаку
В результате контратаки на Мариупольском направлении украинские военные уничтожили три вражеских танка, четыре БМП, два "Тигра" и около тридцати российских оккупантов. Двое россиян попали в плен, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении Минобороны.
"Оказавшись в плену россияне спели уже привычную для них песню о „мы не знали куда нас отправляют“. Но все они знали. Двое танкистов, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться. Другие же экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда", — говорится в сообщении.