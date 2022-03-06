Россия обстреляла территорию института в Харькове, где находится ядерная установка — СБУ

Россия обстреляла из Градов территорию Национального научного центра Харьковский физико-технический институт, где находится опытная ядерная установка Источник нейтронов, сообщает Новое время.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в активную зону установки загружено 37 топливных ядерных элементов.

В украинских спецслужбах отметили, что разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов может привести к масштабной экологической катастрофе.

По факту атаки российских оккупантов возбуждено уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины).

СБУ продолжает собирать доказательства в Гаагу.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

6 марта — 11-й день полномасштабной войны с Россией.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 11000 человек личного состава.