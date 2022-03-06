Путин хочет говорить в формате МАГАТЭ-РФ-Украина

Президент страны-оккупанта Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что не против встречи в формате МАГАТЭ-РФ-Украина, сообщает Украинская правда.

Путин заявил, что не против встречи в таком формате, но не в Чернобыле, а по видеоконференции или третьей стране.

Также президент страны оккупанта обсудил с Макроном положение дел на переговорах Украины и России.

Якобы Путин выразил готовность к "продолжению диалога".

В ночь на 4 марта "кадыровцы" – подразделение росгвардии из Чечни – устроили стрельбу и обстреливали здание ЗАЭС, из-за чего возник пожар. На станции была объявлена угроза ядерной катастрофы.

Позже ЗАЭС перешла под контроль российско-оккупационных отрядов "кадыровцев".