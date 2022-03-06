Израиль продолжит попытки посредничества между Украиной и Россией — Беннет

Израиль будет пытаться оставаться посредником между Украиной и Россией, даже если успех в урегулировании конфликта кажется маловероятным, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет в воскресенье, 6 марта.

Накануне израильский премьер встретился с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После трехчасового разговора с президентом РФ никаких заявлений не было сделано.

"Мы будем продолжать помогать там, где это будет нужно, даже если шансы невелики. В то время, когда появляется даже небольшое открытие, и мы имеем доступ ко всем сторонам и возможностям, я считаю моральным долгом использовать все попытки" , — сказал Беннет.

Израиль осудил полномасштабное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, выразил солидарность с Киевом и направил гуманитарную помощь. Однако Беннет не удовлетворил просьбу Украины о военной помощи и оставил открытыми каналы коммуникации с Россией.

Зеленский просил премьера Израиля стать посредником в переговорах с Россией, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя эту информацию НВ, заявил, что Украина призвала все страны, в частности, Израиль, быть посредниками.

В январе издание Axios писало, что Нафтали Беннет в октябре 2021-го предложил Владимиру Путину провести в Иерусалиме украинско-российский саммит, но тот «был совсем не в восторге и жестко раскритиковал Зеленского».