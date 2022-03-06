ГПСУ: 140 тысяч украинцев вернулись с начала вторжения РФ

Более 140 тысяч украинцев вернулись в страну с начала нападения России, большинство из которых — мужчины, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что западную границу с начала войны России против Украины пересекло более 1 миллиона человек.

"Только западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн 50 тыс. человек с начала российской агрессии. Из них на выезд из страны направились более 900 тысяч человек — почти 764 тысячи граждан Украины и около 137 тысяч иностранцев. В то же время на въезд в Украину прибыло 143 тысяч наших соотечественников, 80% из них — мужчины" , — отмечается в сообщении в Facebook.

Пограничники также обеспечили пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, направленной из-за границы.