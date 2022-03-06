После обстрела Россией Винницы министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир обеспечить Украине противовоздушную и противоракетную оборону, боевую авиацию, сообщает Интерфакс-Украина.

"Восемь российских крылатых ракет поразили Винницу, крупный город вдали от линии фронта. Путин продолжает свои трусливые и варварские ракетные удары, бомбардировки мирных жителей с воздуха. Помогите нам закрыть небо и спасти жизни! Обеспечьте противовоздушную и противоракетную оборону, боевую авиацию! Остановите российский терроризм!" - написал Кулеба в Twitter в воскресенье .