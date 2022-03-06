Нацполиция: на Донецкую область выпустили две кассетные ракеты "Торнадо-С"

Российские оккупационные войска выпустили две ракеты Торнадо-С на город Покровск Донецкой области. В результате три человека получили ранения, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Отмечено, что эти ракеты являются чрезвычайно опасными, поскольку в середине каждой 646 кассетных кумулятивных осколочных боевых элементов 3Б30 (мин). Они появились на вооружении российской армии в 2015 году.

"Две такие ракеты оккупационные войска российской армии выпустили на город Покровск. Предварительно оккупанты хотели взорвать железнодорожный вокзал, однако боевые элементы упали в основном на частный сектор мирных жителей и близлежащие территории вблизи вокзала" , — говорится в сообщении.

Во время разминирования одного из взрывных элементов были ранены двое взрывотехников ГСЧС. Еще одна мина взорвалась в руках местного жителя.

Кроме того, такие же ракеты были выпущены на Черниговскую область и Николаев.

Полицейские и ГСЧС призывают не подходить к взрывным устройствам и элементам, не касаться их и не пытаться перенести. О них нужно сразу сообщать в полицию или ГСЧС.