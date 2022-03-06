В Херсоне "Киевстар" и Vodafone восстановили мобильную связь
Мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone восстановили связь в Херсоне и ряде других городов, где были технические неполадки, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом говорится в сообщениях компаний.
"Мужественные сотрудники "Киевстара" починили магистральную линию на Херсон. Город Херсон снова со связью. Звоните родственникам и друзьям, которые там остались", - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью оператора Ирина Леличенко.
В Vodafone также отчитались о возобновлении мобильной связи.
"Херсон подняли, Николаев в норме, Винница тоже держится. Но даже если ситуация будет меняться, наши инженеры готовы мгновенно реагировать и делать все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу сети", - написал цифровой стратег Vodafone Украина Владислав Войтович.