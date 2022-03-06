ОГА: В Киевской области продолжаются бои, оккупанты не пропускают гумконвои

В Киевской области по состоянию на 15:00 6 марта продолжаются ожесточенные бои на подступах к столице, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"У нас идут ожесточенные бои под самым Киевом – Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель", - рассказал он в телеграм-канале .

"Отголоски, то, что вы слышите в Киеве, – это все форпост Киева. Сейчас Киевская область держится для того, чтобы держался город Киев", - добавил Кулеба .

При этом Кулеба заверил, что проблем с обеспечением столицы продуктами и лекарствами не будет – оккупанты препятствуют поставкам на занятые территории, однако в Киеве трудностей с обеспечением населения не возникнет.

"У нас стабильная ситуация с продуктами на тех территориях, где мы полностью контролируем нашу территорию. У нас есть проблемы исключительно там, где зашли российские оккупанты, которые не дают нам возможности доставить до людей ни медикаменты, ни продукты. У нас все готово, у нас готовы гумконвои с автобусами, с фурами, которые могут доставить и лекарства, и еду, все что угодно. Но, к сожалению, сделать мы этого не можем, потому что не дают ни волонтерам, ни гражданским добраться до наших людей. Вот в этом наша большая проблема. А обеспечить наших людей, обеспечить людей, которые находятся сейчас в безопасных местах - это не проблема, у них всех будут и продукты, и медикаменты", - подчеркнул он .

Он подчеркнул, что на сегодняшний день свободны для движения гражданских выезды из Киева в южном направлении и в сторону Борисполя.

"У нас на сегодняшний день идет движение по Одесской трассе, оно свободное, можно спокойно передвигаться. Что касается Житомирской трассы, я думаю тут всем понятно, там идут ожесточенные бои, и это очень опасно, потому что там большое количество сконцентрировано войск оккупантов. Выезд на Борисполь на сегодняшний день свободен, можно ехать, и там идет больше движение гуманитарных конвоев и т.д. … Я могу сказать, какие у нас проблемы - это проблема Житомирской трассы, Вышгородской трассы", - объяснил глава ОГА ,

При этом сохраняются заторы в направлении Белой Церкви в связи с большим количеством блок-постов, однако местные власти и полиция ведут работу для решения этой проблемы.

"Трафик у нас загружен, перегружен, потому что действительно много блокпостов. Мы сейчас отрабатываем с полицией и понимаем, что нам нужно сделать передвижение приоритетных наших средств, это военные, это гумконвои. Я уверен, что в ближайшие несколько дней мы сделаем такую систему, при которой приоритетные службы, экстренные службы смогут передвигаться быстро. На текущий момент у нас действительно это очень неудобно, люди стоят в больших пробках, но мы с вами понимаем, что все это сделано для нашей безопасности".