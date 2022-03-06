В захваченных городах Запорожской и Херсонской областей прошли митинги

Жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях вышли на митинги против оккупантов, сообщает Новое время.

Тысячи украинцев вышли за свои города в Новой Каховке, Каховке, Геническе, Новоалексеевке, Бердянске и Мелитополе.

Многие несли украинские флаги и пели гимн Украины. Они призывали российских оккупантов возвращаться домой и не захватывать чужие земли.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

6 марта — 11-й день полномасштабной войны с Россией.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 11000 человек личного состава.