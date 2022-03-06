Украина призвала прекратить членство РФ и Беларуси в МВФ и всех организациях Всемирного банка

Украина призвала страны-партнеры прекратить членство России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка на фоне полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Новое время.

Соответствующее обращение к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну», — заявил он .

По словам Шмыгаля, в письме приводятся четкие аргументы, там есть ссылки на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью.

«Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат», — добавил глава украинского правительства .

Он также призвал страны G7 помочь в подготовке и реализации процедуры приостановки операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях.