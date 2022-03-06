Россия готовит обстрелы мирных городов, чтобы обвинить Украину – СНБО

Российские власти готовятся к реализации вероятного сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов городов в РФ вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом ВСУ, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации на Twitter-странице СНБО.

"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украине российские власти готовятся к реализации вероятного сценария, который предусматривает обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом украинских военных" , — говорится в сообщении.