Россия готовит обстрелы мирных городов, чтобы обвинить Украину – СНБО
Российские власти готовятся к реализации вероятного сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов городов в РФ вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом ВСУ, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации на Twitter-странице СНБО.
"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украине российские власти готовятся к реализации вероятного сценария, который предусматривает обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом украинских военных", — говорится в сообщении.